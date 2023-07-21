Ходаковский предположил «душевное нездоровье» у Стрелкова

Фото: Максим Блинов/РИА новости

Игорь Стрелков

Начальник управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский в своем Telegram-канал предположил, что бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков «не вполне здоров». Ходаковский также считает, что поведение Стрелкова «обескураживает и наводит на определенные мысли».

Но тем не менее. Во-первых, мне кажется, что Стрелков не вполне здоров. Душевно не здоров. Дай Бог, если я ошибаюсь. Но его поведение порой обескураживает, и наводит на определённые мысли, — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация о том, что силовики задержали Стрелкова в Москве. Его обвиняют по статье об экстремизме, предположительно, после обращения бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер». Супруга Стрелкова сказала, что он не выходил на связь после задержания. О его местонахождении также ничего неизвестно.

Позже бывший народный депутат СССР, полковник Виктор Алкснис в разговоре с NEWS.ru предположил, что задержание Стрелкова может свидетельствовать о том, что «власть начала „охоту на ведьм“». По его мнению, вероятность того, что бывшего министра обороны ДНР будет признан виновным в экстремизме, весьма высока.