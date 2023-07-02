Хирург рассказал, через что пройдет бросающий пить водку алкоголик Хирург Умнов: выход из запоя уже на пятые сутки приведет к заметным улучшениям самочувствия

Начало трезвой жизни в первые четыре дня после продолжительного запоя для человека будут трудными, предупредил в разговоре с NEWS.ru хирург Александр Умнов. Кроме головной боли будет выраженное раздражение, а на третьи сутки даже возможно развитие белой горячки.

В первые дни трезвой жизни алкоголику, решившему бросить пить, особенно водку, очень плохо: беспокоит сильная головная боль, что и раздражает, и угнетает. Тошнота, руки дрожат, пропадают аппетит и сон, мучают кошмары, раздражают любые звуки. На третий-четвертый день есть риск развития белой горячки, — говорит Умнов.

На пятые сутки человек начинает приходить в себя. В том числе у него появляется здоровый аппетит. Через пару недель восстанавливаются когнитивные функции, разум становится яснее. Одновременно приходят в порядок сердечный ритм и давление, уходит головная боль. Примерно через месяц головной мозг полностью очищается от этанола и продуктов его распада, уходят отеки. К этому же времени восстанавливаются эмоциональное равновесие, интимная жизнь.

По словам доктора, через два месяца трезвой жизни приходит в порядок иммунитет. Через полгода – возвращаются способность к самокритике и присущие человеку нравственные черты.

Спустя год восстанавливаются внутренние органы. И человек понимает, что жизнь без алкоголя прекрасна, — заключает Умнов.

Ранее врач объяснял, что характерными признаками водочного алкоголизма является привычка выпивать минимум 0,25 литра за один раз. Медик добавил, что подобные пациенты страдают запоями, становятся жестокими, эгоистичными и «звереют».