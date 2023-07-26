Хирург рассказал, чем овчарка Байдена могла заразить укушенных силовиков Укушенным собакой Байдена сотрудникам Белого дома может грозить развитие сепсиса

Фото: Adam Schultz/White House/Global Look Press

Укус овчарки президента США Джо Байдена по кличке Коммандер мог вызвать у сотрудников Секретной службы сепсис, сообщил NEWS.ru врач-хирург Александр Умнов. Он подчеркнул, что укусы собак отличаются особой болезненностью, так как рывкообразные движения челюсти увеличивают площадь поражения тканей и вызывают кровотечения.

Укус крупной собаки, такой как овчарка, может также привести к перелому костей и потере участка кожи с подлежащим слоем тканей. Кроме того, в слюне собак содержатся бактерии, которые вызывают местное воспаление (покраснение тканей, нагноение). В связи с этим укус собаки способен вызвать сепсис, — объяснил хирург.

С высокой долей вероятности Коммандер был привит от различных заболеваний, в том числе от бешенства. Однако в целях профилактики врачи Белого дома могли назначить укушенным сотрудникам уколы. По словам Умнова, сейчас вакцинация проводится всего тремя инъекциями в плечо, тогда как раньше было необходимо сделать 40 уколов в живот.

Всего от собаки Байдена пострадали семь человек. Пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер заявила, что повышенная агрессивность Коммандера связана со стрессом, который возникает из-за пребывания в Белом доме. По ее словам, укусы собаки приравниваются к производственным травмам.