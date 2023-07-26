Белый дом назвал причину агрессивности собаки Байдена Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер объяснила агрессивность пса Байдена стрессовой обстановкой в резиденции

Фото: Samuel Corum - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Агрессивность собаки американского президента Джо Байдена, покусавшей за четыре месяца семь человек, заключается в нервной обстановке в Белом доме, заявила пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер на брифинге для журналистов, пишет РИА Новости. Она назвала пребывание в резиденции американских лидеров уникальным и стрессовым опытом для всех.

Питомец Байдена — овчарка по кличке Коммандер — нападал на сотрудников секретной службы, при этом один из них угодил в больницу.

Пребывание в Белом доме <...> — уникальный и стрессовый опыт для нас всех. Так что вы можете себе представить, каково приходится семейному питомцу, — заявила Карин Жан-Пьер.

Она добавила, что все укусы овчарки президента приравниваются к производственным травмам. И к каждому такому инциденту подходят как к «сопоставимым травмам, полученным на рабочем месте».

Сейчас, заверила Жан-Пьер, президентская пара работает над тем, чтобы сделать ситуацию «лучше для всех». В частности, совместно с секретной службой разрабатываются новые правила выгула собаки. Определяются места для этого.

Ранее сообщалось, что представители команды американского лидера принимают меры, чтобы уберечь его от падений. Сейчас они делают все возможное, чтобы минимизировать физические трудности, связанные с его работой.