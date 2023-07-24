NBC: команда Байдена принимает меры, чтобы уберечь президента от падений NBC: команда Байдена принимает меры, чтобы уберечь президента от падений на публике

Фото: Yuri Gripas/Consolidated News Photos/Global Look Press

Представители команды президента США Джо Байдена разрабатывают меры, призванные сделать так, чтобы глава Белого дома больше не спотыкался во время публичных выступлений, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники. При этом члены Республиканской партии рассматривают возраст 80-летнего американского лидера в качестве элемента борьбы в ходе предвыборной кампании.

Помощники Джо Байдена поняли, что у них возникла проблема в прошлом месяце, когда президент споткнулся о мешок с песком — сильно — на выпускной церемонии в Военно-воздушной академии. После этого некоторые из них собрались, чтобы выяснить, что могло пойти не так, а также как сделать так, чтобы такой неловкий и опасный инцидент никогда больше не повторился, — отмечает телеканал.

По информации источника, сейчас команда Байдена делает все возможное, чтобы минимизировать физические трудности, связанные с его работой.

Джо Байден неоднократно попадает в неловкие ситуации. В июне президент США ударился головой при выходе из вертолета у Белого дома по возвращении в столичный регион из штата Колорадо. Отвечать на вопросы журналистов о своем самочувствии после случившегося американский лидер отказался.