Хирург раскрыл опасность сметаны и кефира для обгоревших на солнце людей Хирург Умнов: сметана и кефир вызывают бактериальную инфекцию кожи у обгоревших на солнце

Фото: shutterstock.com

Польза кефира и сметаны для обгоревших на солнце людей является мифом, связанным с ощущением прохлады, заявил NEWS.ru хирург Александр Умнов. Он подчеркнул, что данные продукты не оказывают лечебного эффекта на раздраженные участки кожи.

Считается, что сметана и кефир облегчают состояние обгоревшего на солнце человека. Возможно, миф возник из-за ощущения прохлады от нанесения на кожу холодных продуктов. Однако эффект не связан с лечебным воздействием сметаны или кефира, они не способны реально облегчить состояние, — отметил Умнов.

По его словам, наносить сметану или кефир на обожженную кожу при обгорании категорически не рекомендуется, так как они содержат лактобактерии, вырабатывающие молочную кислоту, способную усилить ожог. Эксперт подчеркнул, что молочная кислота и кефирный грибок могут вызвать бактериальную инфекцию, если кожа повреждена солнечными лучами.

Жир, который содержится в продуктах, также может стать средой для роста патогенной флоры на повреждённом участке тела. Поэтому не стоит наносить на обожженную кожу и различные масла, лосьоны или кремы — они могут усугубить воспаление и замедлить процесс регенерации кожи, — рассказал врач.

Ранее главный внештатный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева рассказала изданию «Подмосковье сегодня», что при летнем отдыхе с детьми у водоемов необходимо соблюдать ряд важных мер безопасности. По ее словам, маленькие дети всегда должны находиться на расстоянии вытянутой руки от родителей, а для купания нужно выбирать только официально разрешенные водоемы.