Хирург раскрыл, какой напиток грозит мужчинам импотенцией и бесплодием Хирург Умнов: употребление пива грозит мужчинам импотенцией и бесплодием

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Употребление пива грозит мужчинам бесплодием и импотенцией, заявил в беседе с NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов. По его словам, причина заключается в наличии в напитке солей тяжелых металлов. Медик отметил, что проблемы также могут возникать и у женщин.

Из-за солей тяжелых металлов в составе пива у мужчин и женщин снижается выработка полового гормона тестостерона. Он отвечает за то самое мужское здоровье, влияет на производство сперматозоидов у мужчин и яйцеклеток у женщин. Кроме того, у мужчин при потреблении пива начинают активнее вырабатываться женские половые гормоны — эстрогены. Это приводит к проблемам с потенцией и увеличению грудных желез, — рассказал хирург.

Умнов указал, что в результате по биологическим признакам мужчина превращается в женщину и это влияет на его репродуктивную функцию. Так, шанс стать отцом и просто иметь регулярную близость значительно уменьшается, добавил он. Однако такое состояние происходит не единомоментно, а достигается годами, подчеркнул врач.

Что касается женщин, то у них в результате употребления пива нарушается гормональный фон, из-за чего возникают проблемы с лишним весом, развиваются гинекологические заболевания, проинформировал специалист. Негативное влияние пива на женский организм состоит также в том, что нарушается менструальный цикл, иногда месячные вовсе исчезают, резюмировал Умнов.

Ранее в Роскачестве посоветовали перед употреблением алкоголя съесть картошку, жирную рыбу, орехи или зелень. Эти продукты замедлят опьянение и уберегут от похмелья на следующий день. Также в Роскачестве призвали не мешать алкогольные напитки и избегать коктейлей, поскольку в них содержится много сахара. «Повышать» же или «понижать градус», по утверждению специалистов, не так важно.