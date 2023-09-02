Хирург объяснил, как живого актера Янина сочли мертвым Хирург Умнов: новость о смерти Янина могла быть фейковой, а не ошибкой врачей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новость о смерти российского актера Алексея Янина изначально могла быть кем-то запущенным фейком, а не следствием ошибки врачей, рассказал NEWS.ru преподаватель медфакультета Госуниверситета просвещения хирург Александр Умнов. Он отметил, что существуют тесты для определения сохранения активности головного мозга, а если ее нет, то не функционируют центры в стволе мозга, отвечающие за дыхание и сердцебиение. В этом случае, подчеркнул собеседник, специалисты могли неправильно истолковать показатели.

Существуют тесты, определяющие активность мозга. Если ее нет, то не функционируют центры в стволе мозга, отвечающие за дыхание и сердцебиение. Возможно, медперсонал неправильно оценил эти тесты. Но не исключено, что это был кем-то намеренно запущенный фейк, может, от недоброжелателей, и предъявлять претензии медикам неправильно, — отметил Умнов.

Первым о предполагаемой смерти Алексея Янина утром 2 сентября сообщил в Telegram-канале Российский академический молодежный театр (РАМТ). Вечером пресс-служба театра опубликовала в канале опровержение, заявив, что «ошибки случаются даже в таких высокопрофессиональных учреждениях, как институт Склифосовского». В РАМТ уточнили, что Янин находится в тяжелом состоянии в реанимации, но он жив, в связи с этим актеру пожелали здоровья. В театре извинились, что ввели всех в заблуждение, отметив, что «еще никогда писать об ошибках не было настолько радостно».

Главврач НИИ скорой помощи им. Склифосовского Сергей Петриков заявил, что в больнице не давали информацию о смерти актера Алексея Янина. Также вечером 2 сентября жена Алексея Янина Дарья сообщила в соцсетях, что актер на самом деле жив, однако находится в коме.