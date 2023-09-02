Жена актера Янина узнала о «смерти» мужа от ритуальных агентов

Фото: Dariya Sidorina/Global Look Press

Алексей Янин

Супруга актера Алексея Янина Дарья рассказала Telegram-каналу Baza, что узнала о предполагаемой смерти мужа от ритуальных агентов. По ее словам, они позвонили ей и родителям артиста, сообщив, что он якобы умер.

Мне и родителям Алексея утром позвонили ритуальные агенты, которые рассказали о смерти мужа. До больницы мы дозвониться не смогли и поэтому поверили им. Кто-то из медперсонала слил им информацию о тяжелобольном человеке. Уже потом мы узнали, что это ошибка и Леша жив, — рассказала жена актера.

Первым о предполагаемой смерти Алексея Янина утром 2 сентября сообщил в Telegram-канале Российский академический молодежный театр (РАМТ), заявив, что последние восемь лет артист боролся с последствиями тяжелого инсульта. Вечером пресс-служба театра опубликовала в канале опровержение, заявив, что «ошибки случаются даже в таких высокопрофессиональных учреждениях, как институт Склифосовского».

В РАМТ уточнили, что Янин находится в тяжелом состоянии в реанимации, но он жив, в связи с этим актеру пожелали здоровья. В театре извинились, что ввели всех в заблуждение, отметив, что «еще никогда писать об ошибках не было настолько радостно».

Актер Алексей Янин известен по ролям в сериалах «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...», «Фурцева», «Судья», «Клуб», «Опережая выстрел», «Одноклассницы» и других. После инсульта в 2015 году актер перенес множество операций.