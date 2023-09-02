В НИИ им. Склифосовского открестились от дачи информации о смерти Янина Главврач НИИ им. Склифосовского: в больнице не давали информацию о смерти Янина

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Главный врач НИИ скорой помощи им. Склифосовского Сергей Петриков заявил РЕН ТВ, что в больнице не давали информацию о смерти актера Алексея Янина. Вечером 2 сентября жена артиста Дарья сообщила в соцсетях, что актер на самом деле жив, однако находится в коме. До этого появились данные о его кончине.

Не мы точно [сообщили], — сказал Петриков.

Супруга 40-летнего актера ранее заявила, что утром 2 сентября представители НИИ им. Склифосовского сообщили ей о смерти супруга. Вечером того же дня она написала в соцсетях, что мужчина пребывает в коме.

Как оказалось, про смерть мужа ей рассказали мошенники.

Первую роль в кино Янин сыграл в 2002 году, снявшись в первом сезоне сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...». Также известен по работе в проектах «Фурцева», «Судья», «Клуб», «Опережая выстрел», «Одноклассницы», «С любимыми не расстаются», «Сильнее судьбы».

Актер был принят в РАМТ в 2004 году, на сцене которого запомнился в роли Карраско в «Дон Кихоте», Петра в «Бесах» и принца в «Золушке».

По данным СМИ, в последние годы за артистом ухаживали мать и отчим. В мае 2020 года мать актера Ольга Янина рассказывала, что спустя пять лет после перенесенного инсульта сын начал вставать на ноги, перед этим он перенес множество операций и первое время не мог разговаривать. Мать подчеркивала, что актер является инвалидом первой группы, и о полном выздоровлении речи не шло. Она рассказывала, что в месяц на лечение сына уходило более 100 тысяч рублей.