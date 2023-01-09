Хирург назвала топ-5 популярных пластических операций Хирург Блинова назвала ринопластику и подтяжку лица среди популярных пластических операций

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Ринопластика

Пластический хирург Виктория Блинова назвала NEWS.ru топ-5 самых популярных операций, в число которых входят ринопластика, отопластика, блефаропластика, подтяжка лица и липофилинг. Так, по словам специалиста, ринопластику делают не только в эстетических целях, но и для выпрямления перегородки носа, благодаря чему пациенту будет легче дышать. Также ринопластика позволяет справиться с комплексами из-за несимпатичной пациенту формы носа, добавила хирург.

Получается, что улучшая нос с эстетической точки зрения, мы позитивно влияем как на физическое, так и на психическое состояние человека, — пояснила Блинова.

Отопластика направлена на устранение лопоухости и изменения формы ушей и допустима даже для детей шести-семи лет. Блефаропластика необходима для устранения возрастных изменений и устранения кругов под глазами и нависшего века в более молодом возрасте. Эндоскопическая подтяжка лица делается пациентам в возрасте 27–65 лет и позволяет помочь освежить лицо, вернуть отдохнувший вид, приподнять опущенные брови. Липофилинг же заключается в трансплантации жировой ткани на участок, где определяется ее недостаток.

Цель процедуры — улучшение выразительности лица, омоложение, увеличение объема одних частей тела и уменьшение других, — заключила Блинова.

Ранее Блинова рассказала, что женщины делают пластические операции по пяти основным причинам, так как хотят красиво выглядеть, быть успешными, ощущать моральное спокойствие. Также операции делаются для достижения собственных целей и гарантированного омоложения.