HBO и CNN сняли фильм про Навального

CNN Films и HBO Max сняли документальный фильм об Алексее Навальном. В нём рассказывается о болезни оппозиционера, его лечении и возвращении в Россию, сообщает издание The Hollywood Repoter. Режиссёром ленты стал канадский документалист Дэниэл Роэр.

В августе 2020 года самолёт, следовавший из Сибири в Москву, совершил аварийную посадку. Один из его пассажиров, лидер российской оппозиции Алексей Навальный, был смертельно болен, — отмечается в описании к фильму.

Сам Навальный посоветовал посмотреть снятую о нём ленту.

Фильм готов, и вы точно посмотрите его раньше меня. Мировая премьера состоится вот-вот, а после неё вы и в кино, надеюсь, на этот фильм сходите, — написал оппозиционер в Instagram.

Навальному стало плохо 20 августа 2020 года в самолёте, выполнявшем рейс из Томска в Москву. Оппозиционера госпитализировали в Омске, где врачи ввели его в искусственную кому. В больнице заявили, что не нашли ядов в организме пострадавшего. Спустя два дня пациента перевезли в клинику в Берлине. Специалисты из ФРГ сообщили, что политик был отравлен.

7 октября Россия ответила на вопросы 45 стран — партнёров по линии ОЗХО о произошедшем с Навальным. В Великобритании не приняли ответы, назвав их попыткой избежать ответственности за отравление политика. Москва, в свою очередь, направила в ОЗХО свой список вопросов для передачи Германии, Франции, Швеции и Великобритании. В частности, дипломаты спросили, кто находился с Навальным, когда его перевозили из Омска в Германию в состоянии комы.

На данный момент Навальный отбывает срок заключения во Владимирской области в исправительной колонии № 2. Решением столичного Симоновского суда 2 февраля было принято постановление об отмене блогеру условного срока по делу компании «Ив Роше» и замене его на 3,5 года колонии общего режима. Об этом просили представители ФСИН — по данным ведомства, Навальный неоднократно нарушал правила испытательного срока, а до своего задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд поддержал данное решение.