Халиб на грани отмены? Что он сказал об изнасилованиях, как расплачивается

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Jah Khalib (Бахтияр Мамедов)

Рэпер Jah Khalib (Джа Халиб, настоящее имя Бахтияр Мамедов) заявил, что одной из причин сексуально насилия оявляется неправильная одежда. Как поплатился за это высказывание музыкант, почему его хотят отменить?

Что сказал Халиб об изнасилованиях

Призывы отмены коснулись рэпера после того, как в социальных сетях завирусились отрывки из подкаста 2022 года. На разлетевшихся по Сети в кадрах рэпер рассуждал, что «не та одежда» — одна из ключевых причин изнасилования женщин. По мнению исполнителя, лучшей защитой от посягательств является платок на голове.

«Моя жена идет в платке по торговому центру. Допустим, кто-то до нее докопается. Рядом будет брат-мусульманин, который увидит. И я могу быть спокоен, потому что мой брат заступится за мою жену. Я могу быть спокоен, что на мою жену не будут смотреть животным взглядом мужчины на улице, и она будет в безопасности», — заявил Халиб.

Кто призывает отменить Халиба

Социальные сети рэпера полны гневных комментариев. Возмущенные подписчики напоминают, что случаи изнасилования могут коснуться любого, а оправданий насилию быть не может. Некоторые пользователи Сети настроены к музыканту агрессивно.

«Вменяемый? Насилуют детей и мужчин, они тоже не так одеваются? Провоцируют?» — негодует пользовательница Рина.

«Если не в платке, значит, можно <...> (насиловать. — NEWS.ru)? Это что за бред? И как мужчины прям обрадовались , когда его жена платок одела. Почему мужчина знает, как лучше женщине и в чем она себя чувствует защищенной? А вообще, что это за общество и уровень развития, где без платка нельзя пройти по торговому комплексу», — недоумевает Юлия.

Кроме того, рэперу напомнили, что он является уроженцем Казахстана, где несколько иные понятия об отношениях мужчин женщин. Халибу написали: «Со своим уставом в чужой монастырь не ходят».

Сам музыкант, который является отцом двух дочерей, разгоревшийся скандал не комментировал. Рэпер решил ограничиться тем, что закрыл комментарии к своим постам в социальных сетях.

Тем не менее, четыре дня назад выложил видео из другого интервью, где говорит о важности жены и семьи.

«По исламу первое правило — чтобы у тебя была счастливая семья. Ты должен сделать счастливой свою жену. Все идет от жены. <...> Семья — это доверенное тебе от Всевышнего. <...> Кто я такое вообще что-то говорить жене, что-то ей лечить?» — заявил Халиб.

Что спровоцировало критику Халиба

Сейчас в Казахстане проходит резонансный судебный процесс над бывшим министром национальной экономики Куандыком Бишимбаевым. По версии обвинения, мужчина с особой жестокостью убил свою гражданскую жену Салтанат Нукенову в ресторане. Следователи установили, что он избивал супругу на протяжении нескольких часов и оставил умирать женщину на полу VIP-кабинета. После этого он попросил двоюродного брата стереть записи с видеокамер.

«Пока она кричала на повышенных тонах, я сам стал уже нервничать. Она кричала: „Ты меня опозорил перед Аидой, опозорил летом перед ней, она ходила всем рассказывала, что ты меня выгнал“. Она перевозбудилась, и я сам уже завелся от этого, от слова „опозорил“. Я уже не знал, как ее успокоить», — уверял Бишимбаев в суде.

Сам Бишимбаев отрицает свою вину. Большой резонанс дело получило, поскольку во время суда он перекладывал ответственность на покойную возлюбленную и настаивал, что она спровоцировала его «агрессией». Кроме того, он утверждал, что пинал лежащую Нукенову ногами так, «чтобы никакой жизненно важный орган не пострадал».

В соцсетях опасаются за безопасность прокурора Айжан Аймагановой, которая настаивает на обвинительном вердикте суда. Пользователи обеспокоены, что ей могут навредить люди, связанные с Бишимбаевым. В соцсетях отмечают ее строгость и непреклонность в ходе судебного процесса.

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