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13 июня 2026 в 19:03

Груши нальются сладостью — простой июльский секрет удивит даже опытных дачников

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Многие садоводы выращивают красивые груши, но внутри плоды часто бывают водянистыми и пресными. Оказывается, проблема может быть не в сорте, а в нехватке бора. Именно этот микроэлемент помогает дереву накапливать сахар в плодах.

В июле груши активно наливаются, и в этот момент им особенно нужна поддержка. Для подкормки берут 5–7 граммов борной кислоты на ведро воды. Сначала порошок растворяют в горячей воде, а потом добавляют в общий объем. Полученным раствором аккуратно опрыскивают крону утром или вечером, чтобы листья успели впитать полезные вещества.

После такой обработки груши становятся заметно слаще, ароматнее и сочнее. К тому же плоды дольше хранятся и меньше портятся после сбора урожая.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после борной подкормки груши стали намного вкуснее и плотнее. Еще один полезный совет — не превышать дозировку, иначе вместо пользы можно получить ожоги на листьях.

Ранее сообщалось, что лаватера подходит тем, кто хочет яркую клумбу без сложного ухода. Она быстро разрастается и украшает участок нежными цветами все лето.

Проверено редакцией
Общество
груши
советы
фрукты
Марина Макарова
М. Макарова
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