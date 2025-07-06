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06 июля 2025 в 10:26

Гречка с курицей: духовка сделает все сама!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Знаете, как я экономлю время на готовке? Готовлю гречку с курицей сразу в духовке! Получается даже вкуснее, чем на плите, и совсем не требует постоянного помешивания.

Это блюдо стало моим спасателем, когда нужно накормить семью чем-то сытным и полезным. Ароматная гречка, нежное куриное филе и овощи — идеальное сочетание для уютного ужина!

Ингредиенты

  • Куриное филе — 350 г
  • Гречка — 1 стакан
  • Лук — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Куриный бульон — 2 стакана
  • Растительное масло — 3 ст. л.
  • Соль, специи — по вкусу

Сначала обжарьте кусочки курицы до золотистой корочки, добавьте лук и морковь. Гречку промойте и смешайте с обжаренными ингредиентами в форме для запекания. Залейте горячим бульоном, накройте фольгой и отправьте в духовку на 40 минут при 170 °C.

Получается рассыпчатая гречка с ароматным куриным филе — просто, вкусно и без лишних хлопот!

Эта закуска исчезает со стола мгновенно. Проверено — гости всегда просят добавки!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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