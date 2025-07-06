Гречка с курицей: духовка сделает все сама!

Гречка с курицей: духовка сделает все сама!

Знаете, как я экономлю время на готовке? Готовлю гречку с курицей сразу в духовке! Получается даже вкуснее, чем на плите, и совсем не требует постоянного помешивания.

Это блюдо стало моим спасателем, когда нужно накормить семью чем-то сытным и полезным. Ароматная гречка, нежное куриное филе и овощи — идеальное сочетание для уютного ужина!

Ингредиенты

Куриное филе — 350 г

Гречка — 1 стакан

Лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Куриный бульон — 2 стакана

Растительное масло — 3 ст. л.

Соль, специи — по вкусу

Сначала обжарьте кусочки курицы до золотистой корочки, добавьте лук и морковь. Гречку промойте и смешайте с обжаренными ингредиентами в форме для запекания. Залейте горячим бульоном, накройте фольгой и отправьте в духовку на 40 минут при 170 °C.

Получается рассыпчатая гречка с ароматным куриным филе — просто, вкусно и без лишних хлопот!

Эта закуска исчезает со стола мгновенно. Проверено — гости всегда просят добавки!

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