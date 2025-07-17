Готовлю уже 10 лет — еще ни разу не осталось ни ложки! Салат по-татарски!

Готовлю уже 10 лет — еще ни разу не осталось ни ложки! Салат по-татарски!

Татарский салат — взрыв вкусов и текстур! Этот салат — настоящий хит моей кулинарной коллекции! Сочетание копченого мяса, хрустящего картофеля, острой корейской морковки и свежей капусты создает невероятную симфонию вкусов. Кажется простым, но каждый ингредиент играет свою важную роль.

400 г копченой говядины (можно заменить ветчиной или курицей) нарезаем тонкой соломкой. 400 г белокочанной капусты шинкуем, слегка мнем руками с щепоткой соли — так она станет нежнее. Добавляем 200 г корейской моркови и 200 г корейской свеклы — если делаете сами, лучше замариновать с вечера.

Хрустящую основу готовим двумя способами: либо берем 1 пачку готовой картофельной соломки, либо делаем домашний картофель пай (200 г). Для домашнего варианта нарезаем картофель тонкой соломкой, промываем от крахмала, обсушиваем и обжариваем во фритюре до золотистости.

Собираем салат слоями: капуста + мясо + морковь + свекла. Сверху щедро посыпаем хрустящим картофелем. Заправляем 4 ст. л. майонеза прямо перед подачей, украшаем петрушкой.

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