Готовлю такой чай каждый вечер: успокаивает лучше любого снотворного

Честно, я не любил ромашку — пахнет лекарством. Но однажды сорвал мяту с грядки, кинул в чайник, и все изменилось.

Ингредиенты

Ромашка аптечная сушеная — 2 ст. л., мята свежая — 4 веточки, лимонный сок — 2 ч. л., мед — 2 ч. л., вода — 500 мл.

Как готовлю

Сначала рву листья мяты с веток, беру только цветы ромашки без стебельков. Кидаю все в ступку и тру пестиком — так чай получится насыщеннее, проверено. Перекладываю эту ароматную кашицу в заварочный чайник. Воду грею до 90–95 градусов, не кипятком — это важно, чтобы не убить вкус. Заливаю травы и оставляю на 7–10 минут. Потом процеживаю через ситечко, добавляю лимонный сок и мед, перемешиваю и разливаю по кружкам.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Прежде считал ромашку скучным аптечным пойлом, пока не добавил в нее свежую мяту с грядки. Аромат стал просто волшебным — травяной, прохладный, без намека на горечь. Лимонный сок и мед идеально сбалансировали вкус, получился не чай, а эликсир спокойствия. Советую заваривать в прозрачном чайнике, чтобы любоваться, как мята танцует в золотистой воде.