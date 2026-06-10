Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 июня 2026 в 08:36

Готовлю такой чай каждый вечер: успокаивает лучше любого снотворного

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Честно, я не любил ромашку — пахнет лекарством. Но однажды сорвал мяту с грядки, кинул в чайник, и все изменилось.

Ингредиенты

Ромашка аптечная сушеная — 2 ст. л., мята свежая — 4 веточки, лимонный сок — 2 ч. л., мед — 2 ч. л., вода — 500 мл.

Как готовлю

Сначала рву листья мяты с веток, беру только цветы ромашки без стебельков. Кидаю все в ступку и тру пестиком — так чай получится насыщеннее, проверено. Перекладываю эту ароматную кашицу в заварочный чайник. Воду грею до 90–95 градусов, не кипятком — это важно, чтобы не убить вкус. Заливаю травы и оставляю на 7–10 минут. Потом процеживаю через ситечко, добавляю лимонный сок и мед, перемешиваю и разливаю по кружкам.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Прежде считал ромашку скучным аптечным пойлом, пока не добавил в нее свежую мяту с грядки. Аромат стал просто волшебным — травяной, прохладный, без намека на горечь. Лимонный сок и мед идеально сбалансировали вкус, получился не чай, а эликсир спокойствия. Советую заваривать в прозрачном чайнике, чтобы любоваться, как мята танцует в золотистой воде.

Проверено редакцией
Общество
напитки
ромашка
мята
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шесть человек едва не стали жертвами ядовитых змей в одном регионе
Панорама обороны Севастополя могла быть уничтожена
В ЮАР неизвестные расстреляли 12 человек
Отсутствие напряжения парализовало участок Куйбышевской железной дороги
Минтранс допустил поддержку РЖД на фоне бюджетных ограничений
Стало известно состояние поврежденного ударом ВСУ моста под Херсоном
Полиция поймала извращенца, выдававшего себя за девочку-подростка
Артиллеристы «Севера» уничтожили более 70 украинских солдат
Стало известно, почему Россия не запускает прямые авиарейсы в Бразилию
Раскрыто число пострадавших в Самарской области при атаке ВСУ
«Много дел»: Песков раскрыл, будет ли Путин поздравлять Трампа с юбилеем
В Госдуме нашли способ спасти школы и больницы от поставок фальсификата
Появились подробности о поиске Усольцевых под Красноярском
Стало известно о массированном ударе по Мелитополю
ЕК уличили в консолидации контроля над оборонной политикой стран Евросоюза
«Северяне» не подпустили дроны ВСУ к российскому приграничью
Силовики накрыли банду крабовой мафии на Дальнем Востоке
Три человека пострадали при ракетной атаке на российский город
В Гидрометцентре рассказали, как долго жара будет плавить Москву
Марочко рассказал о бедственном положении ВСУ у Глушковки
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.