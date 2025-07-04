Готовлю очуменный тофу-салат — оливье больше не нужен

Салат с тофу — свежий, питательный и готовится за 10 минут. Идеальное сочетание хрустящих овощей и нежного тофу. Попробуйте — и этот салат станет вашим любимым.
Ингредиенты:
- тофу — 200 г;
- огурец — 1 шт.;
- красный лук — 1/2 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- авокадо — 1 шт.;
- бобы эдамаме — 100 г;
- листья нори — 2 шт.;
- кунжут — 1 ч. л.
Для заправки:
- творожный сыр — 50 г;
- сметана — 2 ст. л.;
- соус шрирача — 1 ч. л.;
- соевый соус — 1 ст. л.
Приготовление:
- Нарезать тофу кубиками, обжарить до румяности.
- Огурец, морковь и авокадо нарезать соломкой.
- Лук нарезать полукольцами.
- Отварить бобы эдамаме по инструкции.
- Нори порвать руками.
- Смешать все ингредиенты в салатнице.
- Приготовить заправку, смешав все компоненты.
- Заправить салат, посыпать кунжутом.
Просто, быстро и очень вкусно. Такой салат понравится даже тем, кто не любит тофу!
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