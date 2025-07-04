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04 июля 2025 в 07:32

Готовлю очуменный тофу-салат — оливье больше не нужен

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат с тофу — свежий, питательный и готовится за 10 минут. Идеальное сочетание хрустящих овощей и нежного тофу. Попробуйте — и этот салат станет вашим любимым.

Ингредиенты:

  • тофу — 200 г;
  • огурец — 1 шт.;
  • красный лук — 1/2 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • авокадо — 1 шт.;
  • бобы эдамаме — 100 г;
  • листья нори — 2 шт.;
  • кунжут — 1 ч. л.

Для заправки:

  • творожный сыр — 50 г;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • соус шрирача — 1 ч. л.;
  • соевый соус — 1 ст. л.

Приготовление:

  1. Нарезать тофу кубиками, обжарить до румяности.
  2. Огурец, морковь и авокадо нарезать соломкой.
  3. Лук нарезать полукольцами.
  4. Отварить бобы эдамаме по инструкции.
  5. Нори порвать руками.
  6. Смешать все ингредиенты в салатнице.
  7. Приготовить заправку, смешав все компоненты.
  8. Заправить салат, посыпать кунжутом.

Просто, быстро и очень вкусно. Такой салат понравится даже тем, кто не любит тофу!

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

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салаты
тофу
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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