Готовлю очуменный тофу-салат — оливье больше не нужен

Салат с тофу — свежий, питательный и готовится за 10 минут. Идеальное сочетание хрустящих овощей и нежного тофу. Попробуйте — и этот салат станет вашим любимым.

Ингредиенты:

тофу — 200 г;

огурец — 1 шт.;

красный лук — 1/2 шт.;

морковь — 1 шт.;

авокадо — 1 шт.;

бобы эдамаме — 100 г;

листья нори — 2 шт.;

кунжут — 1 ч. л.

Для заправки:

творожный сыр — 50 г;

сметана — 2 ст. л.;

соус шрирача — 1 ч. л.;

соевый соус — 1 ст. л.

Приготовление:

Нарезать тофу кубиками, обжарить до румяности. Огурец, морковь и авокадо нарезать соломкой. Лук нарезать полукольцами. Отварить бобы эдамаме по инструкции. Нори порвать руками. Смешать все ингредиенты в салатнице. Приготовить заправку, смешав все компоненты. Заправить салат, посыпать кунжутом.

Просто, быстро и очень вкусно. Такой салат понравится даже тем, кто не любит тофу!

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