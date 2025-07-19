Готовлю эти грибочки снова и снова — добавки просят всегда

Фаршированные шампиньоны под сырной корочкой — это простая, но очень вкусная закуска, которая готовится всего за 30 минут. Нежные грибы с ароматной начинкой и расплавленным сыром станут украшением любого стола. Такое блюдо можно подавать как горячим, так и холодным — оно одинаково вкусно.
Ингредиенты:
- шампиньоны — 12 шт.;
- лук — 1 шт.;
- панировочные сухари — 1 ст. л.;
- сыр — 150 г;
- зелень — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу;
- растительное масло — 1 ст. л.
Приготовление:
- Очистите грибы, удалите ножки.
- Обжарьте лук с ножками грибов 5 минут.
- Смешайте с сухарями, сыром и зеленью.
- Начините шляпки, посыпьте сыром.
- Запекайте 12–15 минут при 200 °C.
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