Готовлю эти грибочки снова и снова — добавки просят всегда

Готовлю эти грибочки снова и снова — добавки просят всегда

Фаршированные шампиньоны под сырной корочкой — это простая, но очень вкусная закуска, которая готовится всего за 30 минут. Нежные грибы с ароматной начинкой и расплавленным сыром станут украшением любого стола. Такое блюдо можно подавать как горячим, так и холодным — оно одинаково вкусно.

Ингредиенты:

шампиньоны — 12 шт.;

лук — 1 шт.;

панировочные сухари — 1 ст. л.;

сыр — 150 г;

зелень — по вкусу;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу;

растительное масло — 1 ст. л.

Приготовление:

Очистите грибы, удалите ножки. Обжарьте лук с ножками грибов 5 минут. Смешайте с сухарями, сыром и зеленью. Начините шляпки, посыпьте сыром. Запекайте 12–15 минут при 200 °C.

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