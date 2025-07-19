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19 июля 2025 в 06:42

Готовлю эти грибочки снова и снова — добавки просят всегда

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Фаршированные шампиньоны под сырной корочкой — это простая, но очень вкусная закуска, которая готовится всего за 30 минут. Нежные грибы с ароматной начинкой и расплавленным сыром станут украшением любого стола. Такое блюдо можно подавать как горячим, так и холодным — оно одинаково вкусно.

Ингредиенты:

  • шампиньоны — 12 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • панировочные сухари — 1 ст. л.;
  • сыр — 150 г;
  • зелень — по вкусу;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу;
  • растительное масло — 1 ст. л.

Приготовление:

  1. Очистите грибы, удалите ножки.
  2. Обжарьте лук с ножками грибов 5 минут.
  3. Смешайте с сухарями, сыром и зеленью.
  4. Начините шляпки, посыпьте сыром.
  5. Запекайте 12–15 минут при 200 °C.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

еда
грибы
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сыры
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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