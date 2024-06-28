Заготовить ягоды на зиму можно не только в виде классического варенья. Сегодня расскажем простой рецепт заготовки клубники, смородины и других ягод и фруктов без варки.
Ингредиенты:
- черная смородина — 1 кг;
- сахар — 1 кг.
Для начала смородину необходимо тщательно перебрать, удалить подгнившие ягоды, затем промыть, откинуть на дуршлаг, высушить, засыпать сахаром и оставить на ночь. Затем перемешать и тщательно растолочь картофелемялкой. После этого разлить полученную массу в стерилизованные банки, закрыть полиэтиленовыми крышками и убрать в холодильник. Благодаря отсутствию тепловой обработки в ягодах сохраняются все витамины и полезные вещества.
Кроме смородины таким способом можно заготовить:
- клубнику;
- малину;
- клюкву;
- облепиху;
- вишню;
- лимоны (пропустить через мясорубку).
Калорийность варенья из смородины без варки в таком рецепте — 221 ккал на 100 г, содержание БЖУ — 0,5/0,2/53,5.
Время приготовления: общее — 10 часов, чистое — 1 час.
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