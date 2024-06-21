Фаршированная капуста: простая пошаговая инструкция

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Капуста — вкусный и полезный овощ. В русскую кухню входит много рецептов из нее — от салатов и гарниров до супов. Делимся легким рецептом фаршированной капусты.

Ингредиенты

Кочан капусты (среднего размера) — 1 шт.

Фарш (куриный или любой другой) — 450 г.

Рис — 110 г.

Репчатый лук — 1 луковица.

Морковь — 1 шт.

Растительное масло — 2 ст. л.

Сливочное масло — 1 ст. л.;

Сметана — по вкусу.

Соль, специи — по вкусу.

Способ приготовления

Для начала сварите рис. Он должен оставаться чуть твердым.

Лук нарежьте на мелкие кубики, морковь натрите. Обжарьте ингредиенты до золотистого цвета.

На ту же сковороду отправьте фарш. Посолите, добавьте любимых специй. Тушите до готовности (минут 15–20).

Как следует смешайте рис и фарш.

Возьмите капусту, вырежьте из кочана кочерыжку. Варите овощ минут 15–20.

Дайте капусте немного остыть. Разберите ее на отдельные листья, обрежьте основания листов — там, где они очень толстые.

Возьмите глубокую емкость, обложите ее листьями капусты. Сверху положите фарш.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сверху тоже уложите листья. Постарайтесь сформировать что-то, напоминающее кочан.

Переложите фаршированную капусту в форму для запекания, влейте воду из-под варки капусты и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку примерно на час.

За 10 минут до готовности включите верхний гриль для румяной корочки.

Смажьте кочан маслом.

Готовую фаршированную капусту нарежьте на порции и подавайте со сметаной.

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