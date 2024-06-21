Россиянам дали советы на случай, если малина не растет и не плодоносит Агроном Давыдова: малину необходимо вовремя подрезать и удобрять

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Малина может плохо расти и не плодоносить из-за неправильной высадки и ухаживания, рассказала агроном Ксения Давыдова в беседе с изданием «Хибины». По ее словам, для повышения урожайности кустарника необходимо, помимо прочего, обилие солнечного света и своевременная обрезка.

По словам специалиста, малина является солнцелюбивым растением, поэтому нельзя сажать в тени. Также необходимо не допускать загущения листвы и проредить кусты ягод, оставив лишь несколько самых урожайных побегов.

Эксперт рекомендовала в июле укоротить кустам малины макушки примерно на 10 сантиметров. Также следует правильно подкармливать, в частности, после того как ягоды завязались, нужно внести под каждый кустарник ведро перегноя.

Давыдова добавила, что после сбора ягод важно срезать опустевшие ветки, после чего внести под каждый куст внести полведра перегноя, смешанного с половиной стакана суперфосфата. Кроме того, следует подвязать малиновые стебли к шпалере на случай сильного ветра, а также высаживать только здоровые растения, заключила агроном.

Ранее стало известно, что старое ведро может облегчить огородникам процесс прополки грядок. Для этого необходимо будет срезать у него дно и прикрепить на это место сетку из проволоки с небольшими ячейками. Земля, которая остается на корнях растений, будет проваливаться в ячейки.