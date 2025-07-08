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08 июля 2025 в 18:20

Готовим рулет-воришку — украдет лишние килограммы и подарит яркий вкус

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот легкий рулет сочетает нежность омлета и сочность куриной начинки с овощами. Низкокалорийный, но сытный вариант для тех, кто следит за питанием. Идеально подходит для завтрака или полезного перекуса.

Ингредиенты:

  • яйцо куриное — 1 шт.;
  • белок яичный — 2 шт.;
  • молоко — 50 мл;
  • куриная грудка — 100 г;
  • лук репчатый — 1 шт. (средний);
  • болгарский перец — 0,5 шт.;
  • прованские травы — 1 ч. л.;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу;
  • оливковое масло — 1 ч. л. (по желанию).

Приготовление:

  1. Яйца, белки и молоко взбить венчиком до однородности.
  2. Вылить смесь на разогретую сковороду, готовить омлет 2–3 минуты с каждой стороны.
  3. Куриную грудку нарезать мелкими кубиками или измельчить в фарш.
  4. Лук и перец нарезать мелкими кубиками.
  5. Обжарить лук, перец и курицу на сухой сковороде или с каплей масла.
  6. Добавить прованские травы, соль и перец, тушить до готовности.
  7. Выложить начинку на омлет, свернуть рулетом.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

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рецепты
рулеты
курица
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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