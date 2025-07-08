Готовим рулет-воришку — украдет лишние килограммы и подарит яркий вкус

Этот легкий рулет сочетает нежность омлета и сочность куриной начинки с овощами. Низкокалорийный, но сытный вариант для тех, кто следит за питанием. Идеально подходит для завтрака или полезного перекуса.
Ингредиенты:
- яйцо куриное — 1 шт.;
- белок яичный — 2 шт.;
- молоко — 50 мл;
- куриная грудка — 100 г;
- лук репчатый — 1 шт. (средний);
- болгарский перец — 0,5 шт.;
- прованские травы — 1 ч. л.;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу;
- оливковое масло — 1 ч. л. (по желанию).
Приготовление:
- Яйца, белки и молоко взбить венчиком до однородности.
- Вылить смесь на разогретую сковороду, готовить омлет 2–3 минуты с каждой стороны.
- Куриную грудку нарезать мелкими кубиками или измельчить в фарш.
- Лук и перец нарезать мелкими кубиками.
- Обжарить лук, перец и курицу на сухой сковороде или с каплей масла.
- Добавить прованские травы, соль и перец, тушить до готовности.
- Выложить начинку на омлет, свернуть рулетом.
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