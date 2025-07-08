Готовим рулет-воришку — украдет лишние килограммы и подарит яркий вкус

Этот легкий рулет сочетает нежность омлета и сочность куриной начинки с овощами. Низкокалорийный, но сытный вариант для тех, кто следит за питанием. Идеально подходит для завтрака или полезного перекуса.

Ингредиенты:

яйцо куриное — 1 шт.;

белок яичный — 2 шт.;

молоко — 50 мл;

куриная грудка — 100 г;

лук репчатый — 1 шт. (средний);

болгарский перец — 0,5 шт.;

прованские травы — 1 ч. л.;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу;

оливковое масло — 1 ч. л. (по желанию).

Приготовление:

Яйца, белки и молоко взбить венчиком до однородности. Вылить смесь на разогретую сковороду, готовить омлет 2–3 минуты с каждой стороны. Куриную грудку нарезать мелкими кубиками или измельчить в фарш. Лук и перец нарезать мелкими кубиками. Обжарить лук, перец и курицу на сухой сковороде или с каплей масла. Добавить прованские травы, соль и перец, тушить до готовности. Выложить начинку на омлет, свернуть рулетом.

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