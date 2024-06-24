Готовим малатан: рецепт китайского супа в домашних условиях

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Китайский суп малатан

Китайский суп малатан — это сытное наваристое блюдо для любителей экзотики. Делимся простым рецептом согревающего деликатеса, который можно приготовить самостоятельно.

Ингредиенты

Малатан — это суп-конструктор. В него добавляют морепродукты, лапшу, овощи, мясо, зелень, рыбу, яйца, орехи, грибы, клецки и не только. Поэтому классического рецепта малатана не существует: наполнение блюда зависит от предпочтений готовящего. Мы же приводим лишь пример того, как и из чего можно сварить суп. Вам понадобятся:

тофу — 200 г;

говядина — 100 г;

масло растительное — 2 ст. л.;

масло кунжутное — 2 ст. л.;

соевый соус — 2 ст. л.;

перец чили молотый — 1 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

бульон (говяжий, куриный) — 1 л;

лапша по вкусу — 100 г;

свежая зелень для украшения.

Способ приготовления

Нарежьте говядину слайсами и обжарьте на растительном масле в глубокой кастрюле.

Когда мясо приобретет золотистый цвет, всыпьте к нему тофу, нарезанный кубиками. Готовьте до золотистости.

Измельчите чеснок. Смешайте в соуснике с кунжутным маслом, соевым соусом и перцем. Добавьте к мясу и тофу, перемешайте.

Залейте мясо и тофу бульоном, вскипятите и варите на слабом огне 10 минут.

В отдельной кастрюле сварите лапшу. Когда она приготовится, добавьте ее в суп, перемешайте и варите еще 5 минут.

Разлейте суп по мискам и посыпьте нарезанной зеленью.

Китайский суп малатан готов!

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