Госуслуга по регистрации автомобилей в МФЦ вступила в силу

https://static.news.ru/photo/29ee7180-e97a-11ea-a5c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Поправки к перечню услуг по регистрации автомобилей в МФЦ вступили в силу с 29 августа. Теперь этой услугой можно будет воспользоваться в центрах, которые располагают необходимой для обслуживания автомобилистов структурой.

Нововведение позволит автомобилистам сэкономить время, упростить процедуру госрегистрации, расширить перечень услуг в МФЦ. Указанные поправки предусматривают, что на территории МФЦ будут находиться сотрудники Госавтоинспекции, сообщает телеканал «360».

Также поправками оговорён порядок взаимодействия заявителя с инспекторами ГИБДД при регистрации машины. Осенью автомобилистов также ждут такие важные изменения, как новые правила расчётов тарифа ОСАГО и возвращение процедуры техосмотра. Так, нелегальное прохождение техосмотра грозит водителям штрафами или арестом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что регистрация автомобилей в многофункциональных центрах (МФЦ) будет ограничена, поскольку не все они смогут предоставить эту услугу. Об этом заявил координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов.