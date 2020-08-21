Названа сложность регистрации автомобиля в МФЦ

https://static.news.ru/photo/48ba7c0e-e3ac-11ea-835d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Регистрация автомобилей в многофункциональных центрах (МФЦ) будет ограничена, поскольку не все они смогут предоставить эту услугу. Об этом заявил координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов.

Ранее сообщалось, что в России появится новый сервис, благодаря которому граждане смогут регистрировать свои транспортные средства в МФЦ. Шкуматов заявил, что МФЦ намного больше, чем регистрационных отделений ГИБДД, и не все они смогут принимать автомобили, поскольку для этого необходима площадка осмотра транспортных средств.

Получается, что в каждом таком МФЦ должен находиться сотрудник ГИБДД, который будет проводить этот осмотр, — цитирует его телеканал «360».

Он добавил, что сложность заключается в том, что численность сотрудников ГИБДД сократили, а лишних полицейских, которые могли бы свободно приехать для осмотра автомобилей, нет.

Выход из ситуации эксперт видит только в расширении штата МВД. В противном случае регистрация машин в МФЦ будет проходить по остаточному принципу.

Сам же осмотр сотрудником полиции автомобиля — необходимая процедура, которую нельзя отменять, поскольку только власти могут проверить, не в угоне ли машина и не перебиты ли номера на двигателе транспортного средства.

Иначе покупать автомобиль станет бессмысленно. Их можно будет угонять, — отметил эксперт.

Как писал NEWS.ru, новый сервис будет доступен благодаря привлечению сотрудников МВД к работе в МФЦ. При этом в сообщении отмечается, что заявителям предстоит взаимодействовать с сотрудниками МВД только на этапе осмотра машины. Всем остальным будут заниматься работники МФЦ.