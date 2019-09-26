Госдума ужесточила ответственность за некачественную организацию детского отдыха. Пакет законов был принят после нескольких трагических случаев, которые произошли в России в последние несколько лет и привели к гибели подростков.
По новым правилам, в стране будут созданы региональные реестры таких лагерей и определён перечень тех, кто в принципе имеет право брать на себя досуг детей. Организации, которые не попадут в список, будут не вправе оказывать подобные услуги, передаёт
Для тех, кто попробует обойти жёсткие нормы либо не будет им соответствовать, введут штрафы от пятисот тысяч до миллиона рублей. Кроме того, усилят ответственность и руководителей организаций детского отдыха за качество услуг.
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