https://static.news.ru/photo/3c48effc-e090-11e9-b729-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Госдума ужесточила ответственность за некачественную организацию детского отдыха. Пакет законов был принят после нескольких трагических случаев, которые произошли в России в последние несколько лет и привели к гибели подростков.

По новым правилам, в стране будут созданы региональные реестры таких лагерей и определён перечень тех, кто в принципе имеет право брать на себя досуг детей. Организации, которые не попадут в список, будут не вправе оказывать подобные услуги, передаёт РИА Новости .

Для тех, кто попробует обойти жёсткие нормы либо не будет им соответствовать, введут штрафы от пятисот тысяч до миллиона рублей. Кроме того, усилят ответственность и руководителей организаций детского отдыха за качество услуг.