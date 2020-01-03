https://static.news.ru/photo/e96ddf7e-2f8e-11ea-b60e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Горные курорты Сочи впервые начали продажу единого ски-пасса. По нему туристы могут посещать горнолыжные трассы всех курортов: «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром» («Альпика» и «Лаура»).

Билет позволяет не только пользоваться подъёмниками и трассами, но и сопутствующей инфраструктурой — пунктами проката снаряжения, школами инструкторов, ресторанами, кафе, а также дополнительными услугами.

Продажи предполагалось открыть ещё в декабре 2019 года, однако в горах было недостаточно снега. Из-за тёплой погоды он лежал только на самых высоких точках. Теперь же, после прошедших снегопадов, склоны полностью готовы к наплыву туристов.

Единый ски-пасс можно приобрести в кассах курортов. На выбор гостям предлагается несколько тарифов. Для удобства туристов между курортами и посёлком Красная Поляна курсирует бесплатный микроавтобус SKI BUS.

Ранее, как писал NEWS.ru, Сочи вошёл в число самых популярных туристических направлений у россиян на новогодние праздники.