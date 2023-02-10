«Гоните их в шею»: криминалист рассказал, как распознать лжегазовщиков Криминалист Игнатов рассказал, как узнать настоящего газовщика

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прежде чем пускать в дом газовщика, нужно позвонить в диспетчерскую коммунальной службы и удостовериться, что этот человек там работает, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. В противном случае следует вызвать полицию или как минимум «гнать в шею» самозванца.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске задержали людей, которые представлялись сотрудниками крупной региональной компании и проверяли газовое оборудование в домах. В квартире, которую они посетили, позже произошел взрыв, унесший жизни 13 человек.

Игнатов рассказал, что настоящие газовщики должны быть одеты в спецодежду газовой службы: с эмблемами и атрибутикой. Кроме того, у них у всех должны быть удостоверения установленного образца с должностью, фамилией, именем, отчеством, печатью организации, на которую они работают, и ее названием. Но поскольку сейчас можно подделать и форму, и удостоверение, лучше позвонить в компанию, которую они представляют, и удостовериться, что они те, за кого себя выдают.

Гражданин имеет право потребовать предоставить удостоверение. Позвоните, спросите у диспетчера: «А Иванов, Петров, Сидоров сегодня работают по такому-то адресу в таком-то доме?» Если диспетчер подтвердил, значит, спокойно запускайте их в дом, пусть осмотрят газовое оборудование. Если диспетчер не подтвердил, гоните таких людей в шею и вызывайте полицию, — заявил криминалист.

Взрыв газа в пятиэтажном доме в Новосибирске произошел рано утром 9 февраля. В результате обрушились два подъезда. После взрыва в доме начался пожар, его площадь составила около 300 квадратных метров. Из дома эвакуировали 50 человек. В МЧС сообщили, что спасатели после взрыва газа и последующего частичного обрушения смогли вытащить живыми 14 человек из-под завалов дома.