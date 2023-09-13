«Голову дома забыли»: летчик назвал идиотами пилотов севшего в поле Airbus Заслуженный пилот России Сытник назвал идиотами экипаж севшего в Сибири Airbus

Фото: vk.com/ural_airlines

Заслуженный пилот России Юрий Сытник назвал идиотами летчиков авиакомпании «Уральские авиалинии», которые посадили самолет в поле в Новосибирской области. В беседе с LIFE.ru он заявил, что пилоты рисковали жизнями пассажиров и то, что они нашли пшеничное поле во время полета, — большая удача. По его словам, посадка самолета в Омске несла бы гораздо меньше рисков.

Это идиота два, сами сели, а голову дома забыли. Ну как можно с аэропорта нормально, где есть обеспечение медицинское, техническое, пожарные машины, там город весь мог помочь, даже если ты выкатился, как можно было пойти с выпущенными шасси на Новосибирск? Понятно, что у них топлива не хватило, — пришлось искать поле. Ну представьте: 161 пассажир, а этот идиот заходит на посадку в поле, — сказал Сытник.

По его словам, в случае нехватки топлива можно было посадить самолет на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Омска при помощи аварийных тормозов или реверса двигателя. Летчик подчеркнул, что уже на момент подлета к аэродрому в Омске экипаж мог догадаться, что топлива осталось критически мало, чтобы добраться до Новосибирска. Он назвал решение о посадке самолета в поле необоснованным.

12 сентября самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний», совершавший рейс Сочи — Омск, подал сигнал тревоги и совершил аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа, все они были эвакуированы.

Генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов заявил, что при подлете к Омску на борту Airbus A320 произошел отказ гидросистемы. Из-за этого пилоты были вынуждены совершить экстренную посадку.