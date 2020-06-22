Голикова рассказала, как коронавирус сплотил правительство Мишустина

https://static.news.ru/photo/f58e40b8-b4a0-11ea-8f84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проблемы в российской системе управления связаны с её перестройкой из-за смены руководителей. Правительство Михаила Мушустина стало преемником по реализации национальных целей и проектов, а коронавирусная инфекция способствовала консолидации кабмина. Такого мнения придерживается вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

На мой взгляд, отсутствие преемственности в принятии решений или в исполнении решений, которые были приняты одним руководителем, а пришедший на его смену другой стал мыслить по-другому, и кстати говоря, во многом в этом реальные проблемы, — заявила Голикова в интервью Первому каналу.

По её словам, когда система начинает перестраиваться на новую работу с другими задачами, то часто из-за этого теряются все старые наработки. Голикова считает, что с правительством Мишустина этого не произошло.

Мы стали преемниками в хорошем смысле реализации тех национальных целей и национальных проектов и других задач, которые поставлены были президентом, — рассказала Голикова.

Она отметила, что правительство восприняло новые задачи на фоне пандемии коронавируса, как новые вызовы, которые необходимо реализовывать с максимальной эффективностью. Голикова считает, что благодаря пандемии правительство стало более сплочённым.

С одной стороны, можно этому не поверить, потому что мы разобщены и находимся все время на видеоконференцсвязи, с другой стороны, решения, которые мы принимали, принимали быстро, иногда за секунды. Оно, конечно, нас очень сильно мобилизовало, — призналась вице-премьер.

Как ранее писал NEWS.ru, Голикова заверила, что коронавирусные ограничения были сняты не из-за голосования и парада Победы. Вице-премьер отметила, что решения о проведении этих мероприятий были приняты, когда власти почувствовали, что эпидемия отступает. Голикова подчеркнула, что российский лидер Владимир Путин очень осторожно относился и относится к снятию ограничительных мероприятий.

По данным на 22 июня, коронавирусом в мире заразились почти 9 млн человек, более 468 тыс. умерли, более 4,4 млн выздоровели. В России зарегистрировано 592 280 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. За сутки их число увеличилось на 7600. С начала пандемии излечились 344 416 пациентов, а жертвами инфекции нового типа стали 8206 человек. За последние сутки скончались 95 заболевших.