Голикова назвала сумму, которую в России потратили на лечение от COVID-19

https://static.news.ru/photo/1570fb62-c6a5-11ea-a665-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти России выделили на лечение коронавируса 40 млрд рублей. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, это средства, направленные с марта по май 2020 года.

По данным Фонда обязательного медицинского страхования, с марта по май на лечение коронавирусной инфекции было направлено 22,3 млрд рублей. Общий объём средств за весь период составит порядка 40 млрд, — приводит её слова сайт радиостанции «Говорит Москва».

По словам Голиковой, летальность от коронавируса составила 2,3%. Показатель смертности в России гораздо ниже, чем в других странах, отметила она.

Вице-премьер выразила надежду, что вакцина от коронавируса появится в самое ближайшее время. По её словам, в планах научного центра «Вектор», который занимается разработкой препарата, получить разрешение на клиническое испытание вакцины.

По последним данным, за сутки российские медики зафиксировали 6422 новых случая заражения коронавирусом в стране, из них 1708 (26%) не имеют клинических проявлений. Общее число выявленных случаев COVID-19 с начала эпидемии составило 746 369. За это время в России выздоровели 523 249 инфицированных, погибли 11 770 человек.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России. По его словам, расслабляться сейчас нельзя. Он заявил, что обстановка в стране улучшается и пик заболеваемости пройден. При этом власти продолжат практику массового тестирования граждан, а до 1 мая 2021 года государственным и муниципальным медучреждениям продолжат предоставлять бесплатные тест-системы.