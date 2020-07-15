Премьер призвал не расслабляться в ситуации с коронавирусом

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Председатель правительства Михаил Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России. По его словам, расслабляться сейчас нельзя.

Он заявил, что обстановка в стране улучшается и пик заболеваемости пройден, передаёт ТАСС. При этом власти продолжат практику массового тестирования граждан, а до 1 мая 2021 года государственным и муниципальным медучреждениям продолжат предоставлять бесплатные тест-системы.

Ранняя диагностика важна при любых других заболеваниях [помимо коронавируса]. Подписано распоряжение правительства о возобновлении диспансеризации взрослого населения, которая была приостановлена из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране, — добавил он.

Ранее, как писал NEWS.ru, стало известно, что 45% россиян не сомневаются в неизбежности второй волны коронавируса. Лишь каждый пятый (18%) не верит в вероятное возвращение COVID-19, а треть опрошенных (37%) затруднились с ответом.