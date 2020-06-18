Голикова назвала сроки производства вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/3a07ecb8-b17b-11ea-a5b3-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Голикова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова рассказала о работе над вакциной от коронавируса. По её словам, промышленное производство препарата начнётся в августе-сентябре.

В течение последнего летнего месяца должны завершиться первые испытания, передаёт РИА Новости. Такой график был утверждён в соответствии с поручением президента Владимира Путина.

Я рассчитываю на то, что тот график, который мы сейчас утвердили в соответствии с поручением президента, он предполагает как раз август — первое завершение испытаний, и выход на промышленное производство как раз в августе-сентябре, — сказала вице-премьер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врачи ввели опытную вакцину от COVID-19 18 добровольцам в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова. Добровольцы будут находиться в стационаре в течение 28 дней под присмотром врачей и специалистов по клиническим исследованиям. Среди них есть мужчины и женщины от 18 до 65 лет: студенты, сотрудники различных организаций, приезжие из разных городов страны. Кроме того, 18 июня опытный препарат ввели добровольцам в военном госпитале Бурденко. Побочных реакций или осложнений у них не наблюдается.

Количество летальных исходов коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в РФ за последние сутки составило 182. За всё время пандемии жертвами болезни стали 7660 граждан.

За минувшие 24 часа медики выявили 7790 заражённых в 83 регионах, из них 2450 (31,5%) переносят недуг без клинических проявлений. Общее число пациентов составляет 561 091 в 85 субъектах, передаёт портал стопкоронавирус.рф. Также за последние сутки 9621 человек выздоровел. Всего число исцелившихся составило 313 963.

За прошедшие 24 часа в Москве выявили 1040 новых случаев COVID-19. Таким образом, общее число заболевших достигло 210 785. Также медики сообщили о смерти от COVID-19 ещё 49 человек в столице. Общее количество летальных исходов составляет 3483. Выздоровели за минувшие 24 часа 2046 пациентов больниц мегаполиса. За всё время пандемии — 130 431. В мире выявили 8 456 219 инфицированных, погибли 453 483 человека, 4 433 637 исцелились.