Голикова назвала процент летальности от коронавируса в России

https://static.news.ru/photo/6216110a-c696-11ea-a8f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Смертность от коронавируса в России по состоянию на май составляет 2,3%. Этот показатель значительно меньше летальности в других странах, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Летальность от новой коронавирусной инфекции, пока данные Росстата мы имеем только включая май, составила 2,3%, что значительно ниже, чем в других странах мира, — цитирует её РИА Новости.

В ходе заседания координационного совета по борьбе с распространением коронавируса она также заявила, что показатели смертности в России за пять месяцев 2020 года не отличаются от аналогичного периода в 2019 году.

Это означает, что, несмотря на прирост смертности в апреле и мае, у России был резерв по снижению смертности, — заключила Голикова.

Как писал NEWS.ru, почти 173 тысячи человек умерли в России в мае 2020 года, что на 11,9% больше, чем в мае 2019 года. Смертность выросла в 55 субъектах РФ. По словам главы Росстата Павла Малкова, наибольший прирост смертности был отмечен в регионах, которые первыми столкнулись с коронавирусом. По данным статистики, коронавирус в мае стал первичной причиной смерти 5644 россиян, ещё в 1800 случаях он предполагался в качестве основной причины, «но ещё не завершены все анализы».

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России. По его словам, расслабляться сейчас нельзя. Он заявил, что обстановка в стране улучшается и пик заболеваемости пройден. При этом власти продолжат практику массового тестирования граждан, а до 1 мая 2021 года государственным и муниципальным медучреждениям продолжат предоставлять бесплатные тест-системы.