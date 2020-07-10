Смертность в мае в РФ выросла на 12% по сравнению с прошлым годом

https://static.news.ru/photo/c372ff7a-c2be-11ea-982d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Почти 173 тыс. человек умерли в России в мае 2020 года, что на 11,9% больше, чем в мае 2019 года. По словам главы Росстата Павла Малкова, наибольший прирост смертности был отмечен в регионах, которые первыми столкнулись с коронавирусом.

В мае умерли почти 173 тыс. человек. Это на 11,9% больше, чем в мае прошлого года. Смертность выросла в 55 субъектах, — заявил в эфире телеканала «Россия 24» Малков.

По словам главы Росстата, коронавирус в мае стал первичной причиной смерти 5644 россиян, ещё в 1800 случаях он предполагался в качестве основной причины, «но ещё не завершены все анализы». Всего в регионах за этот месяц умерли 12 452 человека с диагностированным коронавирусом, причём в 3478 случаев COVID-19 никак не повлиял на приближение смерти.

Как писал NEWS.ru, в июне 2020 года в Санкт-Петербурге умерли 7106 человек. Это рекордный показатель за последние 10 лет. Данные статистики приводит комитет по делам записи актов гражданского состояния города. Из отчёта следует, что в январе 2020 года было зарегистрировано 5382 смерти, в феврале — 5019, в марте — 5094, в апреле — 5303, в мае — 6427. За последние 10 лет в Санкт-Петербурге показатель месячной смертности лишь три раза превышал 6000 человек. Это было в январе 2016 и 2017 года, а также в марте 2018 года.