Главную ёлку страны доставят в Москву из Нарофоминского округа

https://static.news.ru/photo/7f9558b0-2b24-11eb-a329-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главная ёлка страны будет доставлена в столицу из Нарофоминского городского округа Подмосковья.

По данным пресс-службы областного Министерства энергетики, дерево, которому более ста лет, перевезут в декабре, после чего оно будет установлено на Соборной площади.

Подмосковные энергетики обеспечат энергоснабжение площадки, на которой зеленая красавица будет готовиться к отправке в Кремль, — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в 2019 году главную ёлку страны доставили из Можайского городского округа, её срубили в Бородинском лесничестве. Высота дерева составляла примерно 25 м, размах ветвей у основания достигал 6 м, а возраст — 90 лет.

Ранее пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова рассказала, что спилить выбранную ель планируется 9 декабря, 11 декабря её перевезут в Кремль, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, российский Дед Мороз в своей резиденции в Великом Устюге зажёг огни на первой новогодней ёлке страны. Для этого он использовал дроны.

Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил формат ограничительных мер для жителей города в новогоднюю ночь. Пока введённые ограничения затрагивают только новогодние мероприятия и массовые гулянья в центре города, сам праздник никто не отменял. Мэр добавил, что отказ от рождественских ярмарок и новогодних ёлок — это неприятно, но важно «ощущать ситуацию, в которой мы находимся». Главная задача — это помнить о безопасности и здоровье людей, подчеркнул Собянин, призвав горожан не сетовать на отмену «пира во время чумы».