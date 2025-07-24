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24 июля 2025 в 13:24

Главе ФАС Шаскольскому пожаловались на большие скидки на маркетплейсах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Член общественного совета Федеральной антимонопольной службы Алексей Кожевников пожаловался главе ФАС Максиму Шаскольскому на слишком большие скидки на товарах, размещенных на маркетплейсах, сообщает «Коммерсантъ». По его мнению, компании используют скидки не для населения, а для демпинга и борьбы с конкурентами.

В письме Кожевников отмечает, что маркетплейсы отказались после предписания ФАС от акций по снижению цен за счет продавца без его согласия. Однако вместе с тем они увеличили частоту распродаж, где скидки предоставляются за счет своих комиссий. Общественник считает, что у маркетплейсов есть возможность удерживать цены ниже, чем у конкурентов, что приведет к монополизации всего рынка.

Ранее сообщалось, что в Госдуме приняли в первом чтении правительственный законопроект о платформенной экономике, который введет единые правила для всех цифровых платформ, включая маркетплейсы. Как заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, за четыре года объем продаж в интернете вырос в четыре раза, и только за прошлый год число заказов, которые выполнили маркетплейсы, превысило 6 млрд.

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