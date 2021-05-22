Глава Минздрава объявил о массовой диспансеризации населения

https://static.news.ru/photo/a7510754-bbfd-11eb-8231-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Legky/Global Look Press

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что в России планируют расширить программу диспансеризации населения. Для этих целей состояние здоровья людей собираются проверять во временно приспособленных помещениях, в том числе в парках, сообщает «РГ».

По словам Мурашко, такую практику используют многие страны.

И мы сейчас рассматриваем подобный механизм: задействовать спортивные залы, какие-то помещения с большими объемами. Там, где много людей, можно и нужно сделать так, чтобы человек «по дороге», в парке, где гуляет с коляской или пришёл посидеть на лавочке, заодно прошел осмотр, — пояснил изданию глава Минздрава.

Врачи в таких пунктах будут проводить осмотр очно. По его словам, он уже открывал подобный павильон в парке вместе с мэром Сергеем Собяниным.

Пока для завершения обследования нужно прийти в поликлинику. Но отказываться от такой практики не надо, — отметил чиновник, добавив, что подобного рода комплексы могут работать в мобильной обстановке в спортзалах и немедицинских организациях.

Глава Минздрава пояснил, что сейчас можно собирать людей в отдалённых населённых группах и привозить их на диспансеризацию на микроавтобусах.

Многие районы и регионы сегодня начали так делать. Это хорошая практика, — заключил Мурашко.

Глава Минздрава уточнил, что в 2021 году транспорт для этого закупят регионы, деньги из федерального бюджета потратят на здравоохранение.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил с 1 июля расширить диспансеризацию россиян. Для этих целей, по словам Путина, в регионах будут наращены поставки мобильных диагностических комплексов.