Путин поручил расширить диспансеризацию с 1 июля

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил с 1 июля расширить диспансеризацию россиян.
Глава государства также поручил реализовать дополнительные меры по борьбе с болезнями, которые являются основными причинами смертности.
Владимир Путин 21 апреля в 17-й раз выступает с посланием Федеральному собранию. Мероприятие проходит в Центральном выставочном зале «Манеж». Основной темой его выступления станут внутренние проблемы страны.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что страна возвращается к плановой работе системы здравоохранения. По её словам, в российских медицинских учреждениях возобновляют профосмотры и диспансеризацию. Как сказала Голикова, с пика в 279 тысяч развёрнутых зимой больничных коек уже ушли 119.