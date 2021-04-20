Путин поручил расширить диспансеризацию с 1 июля

Каждый гражданин России должен иметь возможность сделать прививку от коронавируса, чтобы осенью был сформирован коллективный иммунитет, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания к Федеральному собранию.

Российский лидер призвал россиян привиться от COVID-19, подчеркнув, что другого пути нет. По его словам, болезнь пока не побеждена и остаётся прямой угрозой. Владимир Путин 21 апреля в 17-й раз...