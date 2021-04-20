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Путин поручил расширить диспансеризацию с 1 июля

12:21, 21 апреля 2021

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил с 1 июля расширить диспансеризацию россиян.

Глава государства также поручил реализовать дополнительные меры по борьбе с болезнями, которые являются основными причинами смертности.

Владимир Путин 21 апреля в 17-й раз выступает с посланием Федеральному собранию. Мероприятие проходит в Центральном выставочном зале «Манеж». Основной темой его выступления станут внутренние проблемы страны.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что страна возвращается к плановой работе системы здравоохранения. По её словам, в российских медицинских учреждениях возобновляют профосмотры и диспансеризацию. Как сказала Голикова, с пика в 279 тысяч развёрнутых зимой больничных коек уже ушли 119.

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