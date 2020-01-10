https://static.news.ru/photo/31f0ec8e-3442-11ea-ba9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Министр просвещения Ольга Васильева сообщила, что ведомство готовит корректировки в порядок внесения отметок в аттестат об основном и среднем общем образовании.

Как пояснила Васильева, новые правила разрешают учителям вместо оценок по пятибалльной системе ставить в аттестат отметку «зачтено». Получить зачёт вместо оценки теперь можно будет за такие предметы, как музыка, изобразительное искусство и физкультура, пишет «Российская газета».

При этом министр напомнила, что некоторые школы уже давно отказались от выставления оценок по этим дисциплинам и перешли на «зачёт — незачёт». Но им всё равно приходится при выдаче аттестата сводить все оценки к пятибалльной системе.

Васильева также считает несправедливым оценивать творческие способности учеников. По мнению министра, любой ребёнок любит прыгать, бегать, петь и рисовать, но не у всех это получается на отлично.

Ставить тройку в аттестат только из-за отсутствия музыкального слуха, на мой взгляд, неправильно, — сказала глава Минпросвещения.

Васильева при этом пояснила, что право выбирать систему оценки школьников по этим предметам останется за школой.

Как писал NEWS.ru, школам могут позволить закупать форму для учеников у российских производителей, включённых в специальный реестр. С такой инициативой выступил Минпромторг.