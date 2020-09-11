Глава ЦИК похвасталась защитной маской с сердечком

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Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова назвала главу Роспотребнадзора Анну Попову законодательницей мод и в качестве доказательства показала свою маску с сердечком.

Во время пресс-конференции замруководителя ЦИК Николай Булаев поинтересовался у Анны Поповой, как правильно носить маску — заклёпкой наружу или внутрь. Глава Роспотребнадзора ответила, что это не имеет значения, главное — менять маску каждые два часа и не забывать про перчатки.

Глава Центризбиркома добавила, что сейчас появились защитные средства под любой наряд и на любой вкус, передаёт Life.

Анна Юрьевна Попова, у нас сейчас ваше ведомство является главным законодателем мод. Даже наша промышленность и бизнес адаптировались. Я зашла в один из магазинов — перчатки на любой вкус, масочки с сердечками, стразами, с чем угодно, — сказала Памфилова и показала свою чёрную маску с красным сердечком.

Ранее NEWS.ru писал, что за три месяца с введения масочного режима жители Москвы были оштрафованы на 237,4 млн рублей за отсутствие защитных масок или перчаток в общественном транспорте. В подобных случаях взыскивают пять тысяч рублей за каждый факт нарушения. В общей сложности за время действия ограничений было проверено более 220 тысяч транспортных средств и выписано более 47 тысяч постановлений.