Гинеколог перечислила необходимые во время климакса витамины Гинеколог Орехова посоветовала принимать растительные препараты в период климакса

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Женщинам в период климакса следует обратить внимание на растительные экстракты, посоветовала врач акушер-гинеколог Екатерина Орехова. Она рассказала «Газете.Ru», что они обладают действием, схожим с эстрогеном, который снижается во время менопаузы, а также могут заменить гормональные препараты при наличии противопоказаний.

Для компенсации такого состояния существуют как гормональные, так и растительные препараты, которые обладают эстроген-подобным действием. Эти вещества прекрасно работают для снижения проявлений климактерического синдрома легкой и средней степени тяжести, а также могут быть использованы при наличии противопоказаний для гормональной терапии, — отметила специалист.

Гинеколог порекомендовала применять экстракт шалфея при депрессивных состояниях, депрессии, нарушении сна и сексуального влечения. В климатическом периоде женщинам необходим кальций из-за снижения крепости костей и риска переломов на фоне уменьшения эстрогенов. Витамин D поможет кальцию лучше усваиваться, а витамин К2 поспособствует его дальнейшему распределению, добавила Орехова.

В период менопаузы необходимо контролировать липидный и углеводный обмены. Как объяснила специалист, это связано с тем, что низкий уровень эстрогенов лишает кровеносные сосуды возможности защититься от образования холестериновых бляшек.

Продукция энергии в клетках из глюкозы и жиров — процесс с большим количеством ко-фактов, к которым относятся многие микроэлементы, такие как магний, железо, а также витамины группы В, липоевая кислота и др. С возрастом наши антиоксидантные системы также устают и требуют поддержи, в связи с чем возможно применение антиоксидантов, таких как витамин С, Е и некоторых других растительных веществ, — заключила эксперт.

Врач-диетолог Елена Соломатина ранее посоветовала женщинам включить в рацион кашу из чечевицы. В ней содержатся фитоэстрогены, которые препятствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний, остеопороза и появлению морщин. По словам врача, каша полезна для женского здоровья.