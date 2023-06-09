Гинеколог назвала главный симптом хламидиоза у женщин Гинеколог Близнюк: симптомами хламидиоза у женщин являются боль при мочеиспускании и тянущая боль внизу живота

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Главным симптомом хламидиоза у женщин являются слизисто-гнойные или слизистые выделения с неприятным запахом и желтоватым оттенком, рассказала NEWS.ru акушер-гинеколог Елена Близнюк. Медик добавила, что также наблюдаются резкая боль при мочеиспускании и тянущая боль внизу живота.

Основной симптом хламидиоза у женщин — выделения с неприятным запахом, слизисто-гнойные или слизистые, с желтоватым оттенком. Могут быть боли и рези при мочеиспускании, боли внизу живота тянущего характера. Женщина ощущает дискомфорт в области половых органов. Симптомы хламидиоза обычно появляются через 8–10 дней после полового акта, в ходе которого произошло заражение, — отметила Близнюк.

Эксперт подчеркнула, что хламидиоз протекает бессимптомно у 65% женщин и 45% мужчин. Медик отметила, что заболевание сейчас выходит на первое место по количеству случаев среди венерических заболеваний.

Ранее Близнюк рассказала NEWS.ru, что симптомами первичного и вторичного сифилиса являются твердый шанкр и высыпания по всему телу соответственно. Она отметила, что шанкр позже покрывается корочкой, превращаясь в безболезненную язву. По ее словам, заражение чаще всего происходит половым путем, через поврежденные слизистые оболочки, в том числе при поцелуях.