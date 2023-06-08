Названо венерическое заболевание, бессимптомно протекающее у 65% женщин Гинеколог Близнюк: хламидиоз протекает бессимптомно у 65% женщин и 45% мужчин

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Хламидиоз протекает бессимптомно у 65% женщин и 45% мужчин, рассказала NEWS.ru акушер-гинеколог Елена Близнюк. Медик отметила, что недуг сейчас выходит на первое место по количеству случаев среди венерических заболеваний.

Хламидиоз сейчас выходит на первое место по количеству выявленных случаев среди венерических заболеваний. Недуг сам по себе не тяжелый. Главная опасность — часто бессимптомное течение у 65% женщин, причем часто его обнаруживают только во время беременности, и у 45% мужчин. Сами понимаете, если нет симптомов — нет лечения, между тем болезнь прогрессирует, и через пару лет может дать серьезные осложнения, — добавила Близнюк.

По ее словам, вовремя не вылеченный хламидиоз способен привести к поражению цервикального канала шейки матки, где могут развиться спаечные процессы.

Инфекция может также вызвать воспаление маточных труб. Все это ведет к непроходимости маточных труб и бесплодию или внематочной беременности, — резюмировала врач.

Ранее Близнюк рассказала NEWS.ru, что симптомами первичного и вторичного сифилиса являются твердый шанкр и высыпания по всему телу соответственно. Она отметила, что шанкр позже покрывается корочкой, превращаясь в безболезненную язву. По ее словам, заражение чаще всего происходит половым путем, через поврежденные слизистые оболочки, в том числе при поцелуях.