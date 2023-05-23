Россиянкам рассказали, какие трусы могут навредить здоровью Гинеколог Дригинкина посоветовала женщинам выбирать нижнее белье по размеру

Фото: shutterstock.com

При выборе нижнего белья важно подобрать правильную модель трусов, которая не будет нарушать кровообращение и не навредит здоровью, рассказала врач — акушер-гинеколог Елена Дригинкина. В беседе с aif.ru она отметила, что оптимальная модель — это слипы, они не стесняют движения и полностью закрывают ягодицы. Специалист порекомендовала выбирать нижнее белье по размеру, особенно при покупке трусов-шортов.

Если они малы, то шортики будут сдавливать бедра, что неблагоприятно сказывается на кровообращении. Эта модель противопоказана женщинам с варикозным расширением вен органов малого таза и нижних конечностей, — предупредила врач.

Гинеколог отметила, что бикини, бразилиана и танга хорошо подходят в теплое время года для ношения с платьем или сарафаном. Они имеют свойства нарушать кровообращение, поэтому не стоит часто надевать их под джинсы или брюки. От стрингов при этом лучше совсем отказаться — они не только вызывают дискомфорт и могут привести к повреждениям, но и способствуют переносу нежелательных бактерий.

При выборе нижнего белья врач советует обратить внимание на материал, из которого оно сделано. Лучше всего подойдут натуральные ткани, такие как хлопок или шелк. При этом следует отказаться от синтетических материалов, это чревато развитием различных заболеваний из-за недостаточной воздухопроницаемости.

Дерматолог-трихолог Юлия Галлямова ранее назвала силикон лучшим материалом для изготовления расчесок и их использования. По ее словам, деревянные расчески быстро делают заусенцы и могут травмировать волосы, а расчески из некачественного пластика электризуют их.