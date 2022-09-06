Гинцбург предупредил о скором увеличении смертности в России от COVID-19 Гинцбург заявил о возможности увеличения вдвое смертности в России от COVID-19

Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Александр Гинцбург

Директор Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что смертность от коронавируса в России за август выросла в три раза, а в ближайшее время она способна увеличиться еще вдвое. Чтобы тенденция нарушилась, россиянам следует ревакцинироваться, отметил он в беседе с ТАСС.

За месяц смертность от коронавируса увеличилась в три раза — с примерно 30 человек в сутки до 90. Но в ближайшее время она может вырасти еще в два раза. Нужно ревакцинироваться, — подчеркнул ученый.

Агентство подсчитало, что за август в мире от смертоносной инфекции умерли почти 90 тысяч человек. Данный показатель примерно на 40% превышает цифры за июль, и повторяет мартовские цифры.

Ранее стало известно, что 20 августа Александр Гинцбург заявил: количество заболевших COVID-19 в России может достигнуть показателей прошлой зимы. Эксперт отметил, что текущая массовость заражений может свидетельствовать о большем количестве жертв. По его словам, причиной нынешних показателей являются новые подштаммы «омикрона».