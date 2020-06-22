Гибель блогера Тропицель неоднозначно восприняли в Сети

https://static.news.ru/photo/baaed6ac-b440-11ea-9b29-fa163e074e61_660.jpg Настя Тропицель Фото: nastyatropi/instagram.com

Пользователи социальных сетей отреагировали на смертельную аварию с участием 18-летнего российского блогера Насти Тропицель, которая разбилась на мотоцикле на Бали.

Девушка, заработавшая первый миллион в 15 лет, вела блог, посвящённый фрилансу, заработку в интернете и работе над собой.

Многие выразили соболезнования под сообщением в Instagram о её гибели: «Эта новость подвергла меня в ступор. Такое чувство будто потеряла подругу», «Она предчувствовала, что будет что-то плохое, но не могла понять это. Ссылаясь на бессилие. Это был знак», «Смотрела Настю с детства, следила за её творчеством и сейчас вот это. Я в шоке уже 6 часов, не могу прийти в себя».

Кто-то посчитал, что Тропицель играла с судьбой: «Байки и квадроциклы — это всегда „фарш“, вопрос времени».

Однако большинство пользователей парировали критику в адрес блогера: «Вот вы пишете: да что вы хотели, она в 18 села за мотоцикл! А что вы делали в свои 18-19 лет?», «Люди, опомнитесь, как вы можете быть такими жестокими? Человека нет в живых, всем людям тяжело от её потери, а вы просто пишите, что она ничего не значила для мира!».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Настя Тропицель 21 июня насмерть разбилась на мотоцикле на Бали. Информацию подтвердил отец девушки. Под последними её постами в социальной сети мужчина написал, что случилось горе, и его дочь погибла. Позднее об этом рассказали мать и сестра блогера. Последнее время девушка провела на Бали вместе с семьей. Она позиционировала себя как блогера, который вдохновляет делать то, что нельзя.