https://static.news.ru/photo/9a759a96-c8a1-11e9-b296-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин с главой Крыма Сергеем Аксёновым (слева) и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым Фото: kremlin.ru

ГИБДД Севастополя не стала штрафовать президента России Владимира Путина за езду на мотоцикле в Крыму без шлема. Привлечь к ответственности главу государства предложил юрист Максим Чихунов.

Фото документа мужчина разместил на своей странице в социальной сети Facebook .

Российский лидер 10 августа 2019 года приехал на мотоцикле «Урал» на байк-шоу «Тень Вавилона», организованное в Севастополе мотоклубом «Ночные волки». Путин находился за рулём, а его пассажирами были врио губернатора города Михаил Развожаев и глава Крыма Сергей Аксёнов.

Ранее News.ru сообщал, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался комментировать поездку президента на мотоцикле без шлема. Представитель Кремля сослался на то, что в этот момент находился в отпуске.