ГИБДД Севастополя не стала штрафовать президента России Владимира Путина за езду на мотоцикле в Крыму без шлема. Привлечь к ответственности главу государства предложил юрист Максим Чихунов.
Фото документа мужчина разместил на своей странице в социальной сети
Российский лидер 10 августа 2019 года приехал на мотоцикле «Урал» на байк-шоу «Тень Вавилона», организованное в Севастополе мотоклубом «Ночные волки». Путин находился за рулём, а его пассажирами были врио губернатора города Михаил Развожаев и глава Крыма Сергей Аксёнов.
Ранее News.ru сообщал, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался комментировать поездку президента на мотоцикле без шлема. Представитель Кремля сослался на то, что в этот момент находился в отпуске.