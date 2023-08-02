Герой России объяснил, почему Зеленский записывает видео на белом фоне Герой России Липовой: Зеленский из-за страха записывает видео на белом фоне из бункера

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой в беседе с NEWS.ru предположил, что президент Украины Владимир Зеленский записывает видеообращения на белом фоне, так как находится в бункере. Эксперт не исключил, что глава государства опасается за свою жизнь.

Записи на белом фоне в Telegram-канале Зеленского стали появляться 31 июля, до этого он публиковал кадры и с улицы, и из разных помещений.

Зеленский шифруется, находится в каком-то бункере, чтобы не вычислили, отсюда и обращения на белом фоне. Хотя, получи соответствующие специалисты приказ, его бы ликвидировали. Скорее всего, он сам прячется, дорожит своей жизнью, набивая себе цену. Вопрос стоит в том, что он, как клоун, как говорящая голова Запада, никакой угрозы не представляет, так как от него ничего не зависит, решения принимают за него, — отметил Липовой.

Зеленский в своем недавнем видеообращении пригрозил новыми «серьезными» атаками по территории России. По его словам, жители РФ почувствуют последствия. При этом ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк после очередной атаки беспилотников на Москву заявил, что «неустановленных дронов» будет еще больше.

Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак призвал остановить удары беспилотников по Москве. Он подчеркнул, что организация выступает против любых атак на гражданские объекты.

Последний раз ВСУ ударили по Москве с помощью дронов ночью 1 августа. Высокопоставленный источник в системе противовоздушной обороны сообщил, что беспилотники прилетели с территории Украины. БПЛА попал в башню IQ-квартала в «Москва-Сити». В результате атаки никто не пострадал.

Ранее Липовой рассказал NEWS.ru, что Зеленский пытается запугать граждан РФ, анонсируя «чувствительные удары» по российской территории. По словам эксперта, на большее в Киеве не способны.